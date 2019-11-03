Во Франции разбился автобус с туристами: опубликованы фото ДТП

Во Франции в серьезное ДТП попал автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон.

В результате 33 человека пострадали, 4 из них получили серьезные травмы. Среди пассажиров были граждане других стран, передает Courrier Picard.

Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

По данным газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся.

При этом сперва сообщалось, что среди пострадавших были россияне. Позже посольство РФ во Франции опровергло эти данные.

Фото с места аварии Courrier Picard

Фото с места аварии

Фото с места аварии Courrier Picard

Фото с места аварии Courrier Picard

Фото с места аварии Courrier Picard

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России в петербургском аэропорту "Пулково" микроавтобус столкнулся с частным самолетом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.