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3 ноября • обновлено в 18:14
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Во Франции разбился автобус с туристами: опубликованы фото ДТП

2.8т Читать материал на украинском

Во Франции в серьезное ДТП попал автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон.

В результате 33 человека пострадали, 4 из них получили серьезные травмы. Среди пассажиров были граждане других стран, передает Courrier Picard.

Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

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По данным газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся.

При этом сперва сообщалось, что среди пострадавших были россияне. Позже посольство РФ во Франции опровергло эти данные.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Courrier Picard

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Courrier Picard

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Courrier Picard

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Courrier Picard

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России в петербургском аэропорту "Пулково" микроавтобус столкнулся с частным самолетом.

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Место
Франция
Теги
ДТП фотографии Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поспешили написать про россиян
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Перов Василий
Перов Василий
Рогули прям следят за передвижением россиян во всем мире))) Молодцы! Наверное на планшете карандашом пишете , кто куда поехал отдыхать..
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