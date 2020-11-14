Австрия вводит полный локдаун: из дома выходить нельзя

В Австрии с 17 ноября по 6 декабря введут полный локдаун из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Соответствующее решение правительства было обнародовано в субботу, 14 ноября, передает Reuters.

Согласно документу, людям запретят находится на улице без уважительной причины. До этого в стране действовал комендантский час с 20:00 до 6:00. При этом гражданам можно будет в свободное время встречаться только с одним человеком или с одной семьей из ближайшего окружения.

Также закроется почти вся торговля, заведения сферы обслуживания (парикмахерские и салоны красоты). Средние школы уже перешли на дистанционное обучение, также будут переведены младшие школы.

Исключение составят продуктовые супермаркеты, рынки, зоомагазины, заправочные станции, банки, почтовые отделения, салоны связи, табачные магазины и сервисные центры. При этом их часы работы будут ограничены по времени: с 6:00 до 19:00.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал граждан ни с кем не встречаться в это время.

"Если вы живете один, вы должны выбрать человека, с которым будете поддерживать связь во время изоляции", – сказал он.

По данным сайта worldometers.info, количество зараженных в стране людей достигло 191 228. При этом 112,7 тысяч выздоровели и более 1,2 тысячи скончались.

Суточный показатель заболеваемости в пятницу достиг рекордного уровня – 9 586 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии и Чехии в сентября объявили о начале второй волны пандемии коронавируса.