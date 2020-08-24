Австрия впервые объявила дипломата из РФ персоной нон грата

Власти Австрии впервые решили объявить персоной нон грата дипломата из России, причем из-за обвинений в шпионаже.

Чиновника, имя которого не называется, обяжут покинуть страну до 1 сентября. Об этом сообщает Cronen Zeitung.

Отмечается, что российский дипломат на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в IT-компании. В этом ему помогал гражданин Австрии.

Издание пишет, что позже австриец решил признаться начальству о шпионской деятельности в компании. Дипломата из РФ он назвал своим куратором.

Хотя в ходе расследования и суда россиянин сослался на дипломатический иммунитет и отказался давать какие-либо показания.

"Это предварительная кульминация (объявление персоной нон-грата. – Ред.) шпионского дела, которое местные власти считают особенно серьезным", – говорится в сообщении.

При этом указывается, что в последнее время ряд государств отреагировал на российский шпионаж более жесткими мерами под защитой дипломатической неприкосновенности. В этом контексте упоминаются Словакия и Норвегия, которые выслали дипломатов из РФ. Также подчеркивается, что Кремль обычно отвечает на такие шаги такими же контрмерами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата, который встречался с норвежцем, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ.