Австрия пережила страшную ночь после теракта: люди не могли выбраться из центра Вены

После теракта в столице Австрии 2 ноября, когда группа вооруженных террористов устроила атаки на случайных людей, полиция начала спецоперацию, а гражданским рекомендовали не выходить на улицы.

Из-за этого, а также того, что от 3 ноября в стране начался новый карантин в связи с пандемией, часть людей застряли в центре Вены. О том, что происходило в одну из самых страшных ночей в истории Австрии, пишет Kurier.

Отмечается, что министр внутренних дел Карл Нехаммер ночью выступил со срочным обращением к гражданам. Он призвал их не покидать свои дома, а тех, кто нашел временные укрытия в центре столицы, там и оставаться.

Австрийская полиция продолжает искать еще как минимум одного нападающего, поэтому отмечается, что гражданским на улицах города находиться крайне опасно.

Тем, кто оказался в "ловушке", помогли местные кафе, где люли прятались еще во время приступов, а также гостиницы, которые их приютили.

В то же время в центральной части столицы вели дежурство более 350 военных и правоохранителей. Хотя это только те, которые занимаются охраной различных объектов – без учета силовиков, привлеченных к поиску нападавших.

Глава МВД Австрии заявил, что ситуация в Вене будет оставаться напряженной. Он призвал жителей и гостей столицы не покидать домов и временных приютов и утром во вторник.

Также Карл Нехаммер обратился к сотрудникам школ в столице и попросил не выходить на работу, а других граждан – не вести своих детей на учебу.

Кроме того, утром 3 ноября совет министров Австрии запланировал экстренное заседание, чтобы заслушать отчеты правоохранителей и представителей власти. Подчеркивается, что после этого, если позволят обстоятельства, состоятся траурные церемонии по погибшим в результате террористической атаки.

Напомним, что сначала было известно об одном погибшем и не менее 15 пострадавших во время теракта в центре Вены. Среди раненых был полицейский, который охранял синагогу, с которой и начался теракт. Из официальных источников известно о четырех погибших, в том числе и то, что в течение ночи 3 ноября в австрийской больнице скончалась раненая женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL: