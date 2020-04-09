Откроют рестораны и разрешат пробежки: как Австрия отменяет карантин и что нужно знать Украине

В Австрии готовятся отменить карантин. Пока лишь частично и с середины апреля. В стране уверены, что бороться с коронавирусом, "закапывая" экономику, невозможно.

Именно поэтому власти предложили открыть магазины, рестораны и другие заведения из сферы услуг. При этом в стране уже зафиксировано более 12 тысяч зараженных и две сотни смертей.

Почему там снимают ограничения и как австрийцы борются с коронавирусом, OBOZREVATEL спросил у украинки Александры Шагиевой, которая последние 7 лет живет в Вене.

Как живет Австрия "под прицелом" коронавируса

Ограничения в стране действуют уже 4-ю неделю. После появления коронавируса власти сразу ввели карантин и рекомендовали без надобности не выходить за пределы дома, до минимума сократить внешние контакты и передвигаться по улицам только с теми людьми, с которыми физически проживаешь в одной квартире.

"Затем закрыли все школы, детские садики. В университете отменили пары и отправили нас на удаленку. Преподаватели не очень были рады, но многие решили работать с нами в онлайне. Лекции можно просмотреть на YouTube, а некоторые профессора проводят занятия даже через Zoom. Ограничения, к слову, коснулись и крупного бизнеса. Я работаю в одном из австрийских банков, и нас практически сразу отправили на удаленную работу, никто из моих коллег последние 3 недели в офис не ездил", – поясняет Александра.

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Власти анонсировали 4 причины, которые могут законно заставить человека покинуть свой дом:

Работа;

Поход в магазин за продуктами;

Прогулки и занятие спортом на улице (но это нежелательно);

Помощь другим людям (родственникам, к примеру).

Также в стране с 19 марта действует пограничный контроль. Всех прибывших на две недели отправляют в обсервацию. Затруднено передвижение и внутри самой Австрии, просто взять автомобиль и поехать в другой город достаточно сложно. Может остановить полиция и оштрафовать, если причина им покажется не веской.

С середины апреля власти вводят штраф за хождение по улицам без маски – 50 евро.

"Но сказать, что прям штрафуют всех подряд, не могу. Из моего окружения пострадавших нет, но в разных тематических группах в социальных сетях вроде как есть случаи. Но тут точно сказать не могу. Касательно масок, то в первые недели носила где-то треть людей на улицах. Сейчас, как пригрозили штрафами и попросили не рисковать, надевают вне дома практически все. Да и подорожали они, если ранее можно было купить одну штуку за копейки, то я свою покупала, самую простую, за 5,5 евро", – подчеркнула девушка.

Во всех магазинах обязали носить маски Thelocal

Если брать местный подход борьбы против коронавируса, он чем-то похож на украинский опыт. Но из-за более высокого уровня медицины (в глобальном рейтинге Австрия в 2019 году была на 4 месте), количество смертей и зараженных в разы меньше, чем в Германии, Франции или других стран. К тому же, Австрия относительно небольшая страна с населением 9 млн человек.

Среди граждан на данный момент действует следующий алгоритм действий: "Если ты чувствуешь, что у тебя есть симптомы болезни, то ты должен позвонить на горячую линию. Далее с тобой свяжется врач, поговорит и, если есть реальная угроза, к тебе приедут медики", – поясняет Александра.

Как будут отменять карантин в Австрии

Премьер-министр Себастьян Курц еще 6 апреля анонсировал существенные изменения в экономике и социальной сфере в ближайшие недели. Часть запретов снимут 14 апреля, а именно:

Откроются магазины до 400 кв.м;

Станут доступными парикмахерские, ларьки и так далее.

Если не произойдет рецидива болезни, то с 1 мая ограничения снимут практически на все виды магазинов. С середины мая возможно откроют рестораны и общепит.

Сфера услуг больше всего пострадала от карантина, ведь закрылись сотни разного рода заведений, а люди оказались на улице. Правда, в стране действует система соцзащиты и большинство безработных получат пособие (55% от чистой зарплаты).

Чтобы минимизировать контакты людей в период после карантина, в правительстве заговорили о тотальном контроле. Себастьян Курц предложил отслеживать граждан через специальные приложения в гаджетах или брелках.

Правда, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, такая идея не очень популярна в стране, ведь гаджет не только отслеживает движения человека, но и требует доступ к микрофону на телефоне.

"Да, в стране действительно думают над выходом из этого аврального состояния. Уже анонсировано, что 14 апреля ослабнут ограничения для торговли. Будут открыты большие супермаркеты. В Тироле, где наибольшее количество пострадавших, также снята часть запретов. Например, с 7 апреля там разрешили выходить на пробежку. То есть страна постепенно возвращается в нормальное состояние, но это очень длительный процесс", – подчеркнул в эфире ObozTV посол.

Сколько потеряла Австрия за время карантина

Также в австрийском правительстве заговорили и об убытках из-за карантина, появились первые цифры. На поддержку бизнеса планируют выделить 35 млрд евро. Но и этого может быть недостаточно.

Мюнхенский институт экономических исследований подсчитал, что страна потеряет от 34 до 57 млрд евро при условии, что карантин хоть и частично, но продлится до конца мая. Если ограничения затянутся до конца июня, потери составят от 47 до 83 млрд евро. Каждая неделя мер против коронавируса обходится местной экономике от 3 до 7 млрд евро. Вероятно, поэтому власти настроены минимизировать потери.

Австрия сейчас является эталонным примером для стран Европы и мира. Вовремя введя ограничительные меры, Вена избежала десятков тысяч больных и погибших от коронавируса. Правильно оценив угрозу пандемии и печальный опыт Италии, правительство ввело жесткие меры во всех сферах. Сами же австрийцы в большинстве своем мерам подчинились.

Спустя 3 недели активных ограничений, правительство думает о будущем. Учитывая сильную экономику и здоровую финансовую систему, страна хоть и с трудностями, но в ближайшие годы сможет восстановиться.

Украине также стоит взять на вооружение здравый опыт Вены и подготовиться к плану жизни после карантина. А украинцам нужно понять – лишь соблюдение правил и здравый разум поможет нам избежать печального итальянского опыта.

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