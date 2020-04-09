Главная Новости
9 апреля • обновлено в 04:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Откроют рестораны и разрешат пробежки: как Австрия отменяет карантин и что нужно знать Украине

549
Читать материал на украинском

В Австрии готовятся отменить карантин. Пока лишь частично и с середины апреля. В стране уверены, что бороться с коронавирусом, "закапывая" экономику, невозможно.

Именно поэтому власти предложили открыть магазины, рестораны и другие заведения из сферы услуг. При этом в стране уже зафиксировано более 12 тысяч зараженных и две сотни смертей.

Почему там снимают ограничения и как австрийцы борются с коронавирусом, OBOZREVATEL спросил у украинки Александры Шагиевой, которая последние 7 лет живет в Вене.

Как живет Австрия "под прицелом" коронавируса

Ограничения в стране действуют уже 4-ю неделю. После появления коронавируса власти сразу ввели карантин и рекомендовали без надобности не выходить за пределы дома, до минимума сократить внешние контакты и передвигаться по улицам только с теми людьми, с которыми физически проживаешь в одной квартире.

"Затем закрыли все школы, детские садики. В университете отменили пары и отправили нас на удаленку. Преподаватели не очень были рады, но многие решили работать с нами в онлайне. Лекции можно просмотреть на YouTube, а некоторые профессора проводят занятия даже через Zoom. Ограничения, к слову, коснулись и крупного бизнеса. Я работаю в одном из австрийских банков, и нас практически сразу отправили на удаленную работу, никто из моих коллег последние 3 недели в офис не ездил", – поясняет Александра.

Откроют рестораны и разрешат пробежки: как Австрия отменяет карантин и что нужно знать Украине

Thelocal

Власти анонсировали 4 причины, которые могут законно заставить человека покинуть свой дом:

  • Работа;

  • Поход в магазин за продуктами;

  • Прогулки и занятие спортом на улице (но это нежелательно);

  • Помощь другим людям (родственникам, к примеру).

Также в стране с 19 марта действует пограничный контроль. Всех прибывших на две недели отправляют в обсервацию. Затруднено передвижение и внутри самой Австрии, просто взять автомобиль и поехать в другой город достаточно сложно. Может остановить полиция и оштрафовать, если причина им покажется не веской.

С середины апреля власти вводят штраф за хождение по улицам без маски – 50 евро.

"Но сказать, что прям штрафуют всех подряд, не могу. Из моего окружения пострадавших нет, но в разных тематических группах в социальных сетях вроде как есть случаи. Но тут точно сказать не могу. Касательно масок, то в первые недели носила где-то треть людей на улицах. Сейчас, как пригрозили штрафами и попросили не рисковать, надевают вне дома практически все. Да и подорожали они, если ранее можно было купить одну штуку за копейки, то я свою покупала, самую простую, за 5,5 евро", – подчеркнула девушка.

Во всех магазинах обязали носить маски

Во всех магазинах обязали носить маски

Thelocal

Если брать местный подход борьбы против коронавируса, он чем-то похож на украинский опыт. Но из-за более высокого уровня медицины (в глобальном рейтинге Австрия в 2019 году была на 4 месте), количество смертей и зараженных в разы меньше, чем в Германии, Франции или других стран. К тому же, Австрия относительно небольшая страна с населением 9 млн человек.

Среди граждан на данный момент действует следующий алгоритм действий: "Если ты чувствуешь, что у тебя есть симптомы болезни, то ты должен позвонить на горячую линию. Далее с тобой свяжется врач, поговорит и, если есть реальная угроза, к тебе приедут медики", – поясняет Александра.

Откроют рестораны и разрешат пробежки: как Австрия отменяет карантин и что нужно знать Украине

Как будут отменять карантин в Австрии

Премьер-министр Себастьян Курц еще 6 апреля анонсировал существенные изменения в экономике и социальной сфере в ближайшие недели. Часть запретов снимут 14 апреля, а именно:

  • Откроются магазины до 400 кв.м;

  • Станут доступными парикмахерские, ларьки и так далее.

Если не произойдет рецидива болезни, то с 1 мая ограничения снимут практически на все виды магазинов. С середины мая возможно откроют рестораны и общепит.

Сфера услуг больше всего пострадала от карантина, ведь закрылись сотни разного рода заведений, а люди оказались на улице. Правда, в стране действует система соцзащиты и большинство безработных получат пособие (55% от чистой зарплаты).

Чтобы минимизировать контакты людей в период после карантина, в правительстве заговорили о тотальном контроле. Себастьян Курц предложил отслеживать граждан через специальные приложения в гаджетах или брелках.

Правда, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, такая идея не очень популярна в стране, ведь гаджет не только отслеживает движения человека, но и требует доступ к микрофону на телефоне.

"Да, в стране действительно думают над выходом из этого аврального состояния. Уже анонсировано, что 14 апреля ослабнут ограничения для торговли. Будут открыты большие супермаркеты. В Тироле, где наибольшее количество пострадавших, также снята часть запретов. Например, с 7 апреля там разрешили выходить на пробежку. То есть страна постепенно возвращается в нормальное состояние, но это очень длительный процесс", – подчеркнул в эфире ObozTV посол.

Сколько потеряла Австрия за время карантина

Также в австрийском правительстве заговорили и об убытках из-за карантина, появились первые цифры. На поддержку бизнеса планируют выделить 35 млрд евро. Но и этого может быть недостаточно.

Мюнхенский институт экономических исследований подсчитал, что страна потеряет от 34 до 57 млрд евро при условии, что карантин хоть и частично, но продлится до конца мая. Если ограничения затянутся до конца июня, потери составят от 47 до 83 млрд евро. Каждая неделя мер против коронавируса обходится местной экономике от 3 до 7 млрд евро. Вероятно, поэтому власти настроены минимизировать потери.

Австрия сейчас является эталонным примером для стран Европы и мира. Вовремя введя ограничительные меры, Вена избежала десятков тысяч больных и погибших от коронавируса. Правильно оценив угрозу пандемии и печальный опыт Италии, правительство ввело жесткие меры во всех сферах. Сами же австрийцы в большинстве своем мерам подчинились.

Спустя 3 недели активных ограничений, правительство думает о будущем. Учитывая сильную экономику и здоровую финансовую систему, страна хоть и с трудностями, но в ближайшие годы сможет восстановиться.

Украине также стоит взять на вооружение здравый опыт Вены и подготовиться к плану жизни после карантина. А украинцам нужно понять – лишь соблюдение правил и здравый разум поможет нам избежать печального итальянского опыта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Темы
Эксклюзив Коронавирус Карантин в Украине
Место
Австрия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги