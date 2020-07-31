Австрия отменила запрет на авиасообщение с Украиной, но есть нюанс

Правительство Австрии не продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение со "странами риска", в том числе и Украиной, действовавший до 31 июля.

Как сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, плохая новость заключается в том, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным.

"То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", – отметил он.

По словам посла, официальная нота о новом режиме ожидается 1 августа.

"Знаю, что очень много вопросов от украинских студентов, которые только поступили в австрийские вузы и поэтому еще не имеют вида на жительство. Ответа о порядке их прибытия я пока не имею. Буду иметь – напишу", – добавил Щерба.

Скрин Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина и Италия якобы сняли все ограничения на полеты между странами, введенные с января 2020 года.