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3 марта • обновлено в 14:46
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Австрия обвинила Турцию в "атаке беженцами" на страны ЕС

2.2т
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Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в использовании беженцев на границе с Грецией в качестве "оружия для атаки" на страны Европы.

По его убеждению, такие действия турецких властей являются сознательной организованной акцией. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мигрантов привезли на автобусах и проинформировали. Происходит намеренная попытка надавить на Европейский союз", – заявил Курц.

Курц обвинил Эрдогана в использовании беженцев как "оружия для атаки на страны ЕС"

Курц обвинил Эрдогана в использовании беженцев как "оружия для атаки на страны ЕС"

Канцлер Австрии также добавил, что прорывающиеся в Грецию мигранты – не из Идлиба или других регионов Сирии.

"Эти люди находились в Турции уже несколько лет", – утверждает Курц.

Политик также призвал Евросоюз объединиться для защиты Греции от этого "турецкого давления". В частности помочь странам оборонять границы и обеспечить гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 февраля в Греции полиция жестко разогнала протесты жителей островов Лесбос и Хиос против строительства закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов. Правоохранители применили для этого слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

  • При этом протесты только разгорелись с новой силой. Уже 26 февраля на греческих островах Лесбос и Хиос в результате столкновений пострадали 52 сотрудника ОМОНа и 10 участников акции.

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Читайте все новости по теме "Проблема мигрантов в Европе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Проблема мигрантов в Европе
Персоны
Себастьян Курц Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Австрия
Тег
мигранты
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Чан Джеки
Чан Джеки
курц правнук гитлера.а когда вы целуетесь с путиным а он бомбит мирных сирийцев то ето как.значить турция виновата что вы мрази с зап.европы платите путину на содержание его орды.минимально покупать нефть и газ в россии.а вам принимать беженцев которых убиваете вы и путин.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чан Джеки, Чей же ты правнук, если ты, мpaзота бомбишь Донецк и Луганск?? И при этом хрюкaeшь ...что Донбаcс це Украина???
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