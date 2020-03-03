Австрия обвинила Турцию в "атаке беженцами" на страны ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в использовании беженцев на границе с Грецией в качестве "оружия для атаки" на страны Европы.

По его убеждению, такие действия турецких властей являются сознательной организованной акцией. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мигрантов привезли на автобусах и проинформировали. Происходит намеренная попытка надавить на Европейский союз", – заявил Курц.

Курц обвинил Эрдогана в использовании беженцев как "оружия для атаки на страны ЕС"

Канцлер Австрии также добавил, что прорывающиеся в Грецию мигранты – не из Идлиба или других регионов Сирии.

"Эти люди находились в Турции уже несколько лет", – утверждает Курц.

Политик также призвал Евросоюз объединиться для защиты Греции от этого "турецкого давления". В частности помочь странам оборонять границы и обеспечить гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 февраля в Греции полиция жестко разогнала протесты жителей островов Лесбос и Хиос против строительства закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов. Правоохранители применили для этого слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

При этом протесты только разгорелись с новой силой. Уже 26 февраля на греческих островах Лесбос и Хиос в результате столкновений пострадали 52 сотрудника ОМОНа и 10 участников акции.

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