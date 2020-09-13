Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса

В Австрии и Чехии отметили рост количества заболевших коронавирусом и заявили о начале второй волны эпидемии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ближайшее время ожидает, что в стране достигнут отметки в 1000 случаев заражения в сутки, передает Die Presse.

"Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, вчера – уже более 850. Развитие особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50% всех новых случаев инфицирования в Австрии", – сказал Курц, выразив надежду, что к нормальной жизни можно будет вернуться следующим летом, пережив "тяжелые осень и зиму".

Как пишет Ceskenoviny.cz, представитель правительства Чехии в сфере здравоохранения Роман Примула также заявил о начале второй волны COVID-19. Он ожидает, что к концу месяца в стране будет фиксироваться такое количество заболевших в сутки, как весной.

Примула опасается, что в конце октября больницы Чехии могут быть переполнены пациентами, если коронавирус будет распространяться такими же темпами. За минувшие сутки в стране зафиксировали 1541 случай инфицирования.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 сентября коронавирус в мире поразил уже 28,9 млн человек, более 924 тысяч больных погибли, а 20,8 млн – выздоровели. В Украине заболели 154 335 человек, умерли за время пандемии – 3178 зараженных, выздоровели – 68893.