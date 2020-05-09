Австрийская "невеста" Путина начала работать на пропагандистов Russia Today

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса Russia Today.

Об этом в Twitter сообщила любимая пропагандистка главы РФ Владимира Путина и главред издания Маргарита Симоньян.

"Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", – написала она.

Кнайсль и Путин vesti.ru

Австрийским СМИ Кнайссль подтвердила эту информацию, но не стала комментировать репутацию пропагандистского ресурса.

Как пишет Der Standard, до того, как начать "работать на Путина", 55-летняя Кнайссль развелась с мужем и испытывает финансовые проблемы.

Как писал OBOZREVATEL, осенью 2018 года в сети появились видео со свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен президент РФ Владимир Путин, который говорил тосты на немецком и танцевал с невестой.