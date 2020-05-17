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17 мая • обновлено в 19:55
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Австралия решила докопаться до истоков пандемии COVID-19: ее поддержали более 60 стран

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Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования появления коронавируса COVID-19 в мире поддержали уже 62 страны.

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Как сообщает АВС, поддержка прозвучала накануне открывающейся в понедельник в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

62 страны поддержали идею о расследовании истоков пандемии COVID-19

62 страны поддержали идею о расследовании истоков пандемии COVID-19

"Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19", – говорится в сообщении.

В инициативе конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка коронавируса. Тем не менее, источники в австралийском правительстве сообщили, что формулировки ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование.

Пока ни Китай, ни США не поддержали данное предложение. Дипломаты ЕС и Австралии продолжают работу, чтобы убедить обе крупные страны оказать им поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае количество зараженных коронавирусом COVID-19 может быть значительно больше, чем утверждают власти. Возможно количество больных – минимум 640 тысяч человек, вместо 84 тысяч.

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Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Теги
расследование вирус
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