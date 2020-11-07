Австралия оказалась в шаге от победы над коронавирусом: какие меры предпринимают

В Австралии после жесткого пятимесячного карантина могут полностью побороть пандемию коронавируса, если в Виктории и Новом Южном Уэльсе сохранятся низкие показатели заболеваемости.

Как утверждают эксперты, стране необходимо сдерживать новые случаи заражений, а также отслеживать активные, пишет Daily Mail. Так, в Виктории уже восемь дней не регистрируют ни одного случая заражения и смертей, а в Новом Южном Уэльсе зарегистрирован только один случай.

По мнению эпидемиолога Университета Ла Троб Хасан Валли, если подобна ситуация будет сохраняться, страна "технически устранит вирус".

"Никто не знает, что произойдет на следующей неделе в Виктории, но вполне вероятно, что мы увидим ноль случаев в течение следующей недели или около того, а затем технически мы устраним вирус", – отметил он, добавив, что изоляция Виктории была направлена ​​"скорее на подавление, чем на устранение".

Между тем, заведующая кафедрой эпидемиологии Дикинского университета Кэтрин Беннетт считает, что ключевым моментом является отслеживание известных случаев.

"Даже если вирус существует, он скорее вымрет, чем распространится", – сказала она.

Напомним, ранее жители Австралии рассказали OBOZREVATEL, что в период карантина в каждом штате страны были свои правила – где-то жестче, где-то мягче. Карантин не объявляли на общегосударственном уровне. В зависимости от ситуации с коронавирусом локдаун вводили либо в отдельных городах, либо во всем штате.

В начале карантина были приняты жесткие меры, не разрешалось без уважительной причины покидать свой дом, позволялось выходить только в магазин, к врачу, по срочным делам. Потом эти ограничения смягчили, и австралийцам разрешили отъезжать от дома на расстояние до 50 км. Если полиция останавливала и выяснялось, что человек покинул пределы этого радиуса, то возникали вопросы, и можно было получить штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом ввели ряд новых карантинных ограничений – закрылись театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры.