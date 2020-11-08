Австралия начала производство вакцины от СOVID-19

В австралийском Мельбурне готовятся к производству миллионов флаконов одной из наиболее перспективных вакцин против нового типа коронавируса.

Этим процессом занимается глобальная биотехнологическая компания CSL, пишет The Age. Отмечается, что препарат все еще подлежит утверждению Администрацией терапевтических товаров для использования в Австралии, но ученые надеются, что испытания докажут его эффективность.

По словам главного научного сотрудника CSL Эндрю Нэша, флаконы в один миллилитр вакцины от COVID-19, принадлежащей Оксфордском университету, начнут распределять 9 ноября.

В частности, размороженный препарат, поступавший из клеточного банка, специалисты добавляют в биореактор – сосуд, где происходят биологические реакции. Там вакцина будет проходить так называемый процесс брожения, расти и размножаться.

Через шесть дней ее должны отфильтровать и очистить, оставив только антиген, готовый к вводу во флаконы для дозирования.

"Будет восемь-девять подобных процессов, каждый из которых даст от 3 до 4 миллионов доз. Мы делаем это заранее, чтобы, если клиническое испытание будет положительным, вакцина стала доступной для распространения среди населения", – объяснил доктор Нэш.

Стоит добавить, что СSL производит две отдельные вакцины – Оксфорд-AstraZeneca и от Квинслендского университета. Во время исследований на животных обе эффективно остановили поглощение COVID-19 глубоко в легких.

"С первого этапа исследования увидели, что вакцина Оксфорд-AstraZeneca безопасна. Мы наблюдали, что она может вызвать иммунный ответ, который надеялись увидеть. Нам придется тестировать на большом количестве людей, чтобы убедиться, что этот иммунный ответ не позволяет им заразиться", – добавил Нэш.

Он подчеркнул, что если вакцина окажется успешной, ожидается, что ее будут нужны две дозы на человека. Федеральное правительство оказало поддержку CSL в увеличении способности компании производить вакцину. Это помогло оплатить специализированное оборудование и обучение и передислоцировать десятки дополнительных производственных кадров.

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