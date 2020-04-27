Главная Новости
28 апреля • обновлено в 01:44
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Австралийцы обнаружили опасность распространения коронавируса через биде

1.1т
Читать материал на украинском

Австралийцы, которые самостоятельно подключили в санузлах шланги для биде к водопроводной системе, рискуют подхватить инфекционные заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Люди могут загрязнить водоснабжение, потому что такой способ установки не является сертифицированным, заявил 7news глава Ассоциации сантехников и газопроводчиков Австралии Томас Мюррей.

Опасность в туалетах: эксперт назвал неожиданные риски для австралийцев в разгар коронавируса

7news.com.au

Он пояснил, что жители страны из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19, с начала марта раскупили туалетную бумагу в супермаркетах. Ее нехватка вынудила искать альтернативные варианты, в том числе шланги для биде, которые они хитрым способом подключают к водопроводной системе.

Однако эксперт предупредил, что самостоятельная установка фитингов (часть трубопровода, которую устанавливают для его разветвления) может привести к загрязнению водоснабжения через так называемый "обратный сифон".

"Как только подача воды снова включается, вы пьете то, что находится в унитазе", – пояснил Мюррей.

По его словам, такая хитрость может стоить гражданам не только здоровья, но и жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали опасность использования смартфона во время пандемии коронавируса. Она состоит в том, что постоянно находясь в руках человека, он собирает на себе бактериальную и потенциально инфекционную среду.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги