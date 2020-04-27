Опасность в туалетах: эксперт назвал неожиданные риски для австралийцев в разгар коронавируса

Австралийцы, которые самостоятельно подключили в санузлах шланги для биде к водопроводной системе, рискуют подхватить инфекционные заболевания.

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Люди могут загрязнить водоснабжение, потому что такой способ установки не является сертифицированным, заявил 7news глава Ассоциации сантехников и газопроводчиков Австралии Томас Мюррей.

7news.com.au

Он пояснил, что жители страны из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19, с начала марта раскупили туалетную бумагу в супермаркетах. Ее нехватка вынудила искать альтернативные варианты, в том числе шланги для биде, которые они хитрым способом подключают к водопроводной системе.

Однако эксперт предупредил, что самостоятельная установка фитингов (часть трубопровода, которую устанавливают для его разветвления) может привести к загрязнению водоснабжения через так называемый "обратный сифон".

"Как только подача воды снова включается, вы пьете то, что находится в унитазе", – пояснил Мюррей.

По его словам, такая хитрость может стоить гражданам не только здоровья, но и жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали опасность использования смартфона во время пандемии коронавируса. Она состоит в том, что постоянно находясь в руках человека, он собирает на себе бактериальную и потенциально инфекционную среду.

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