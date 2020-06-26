Как правильно добавлять жидкий порошок в стиральную машину: лайфхак взорвал сеть

В англоязычной сети поднялся ажиотаж после поста в Facebook австралийки Амбер Миллер о том, как правильно добавлять жидкость для стирки в стиральную машину.

Как написала Daily Mail, женщина заявила, что мерный колпачок от емкости с жидкостью для стирки нужно положить в машинку вместе с одеждой. Это шокировало тысячи людей, которые никогда не слышали о таком способе раньше.

По словам Миллер, ее дочь Николетт рассказала, что колпачки нужны не только для отмеривания необходимого количества жидкости для стирки, на самом деле они "созданы для того, чтобы их бросали в белье".

Женщина объяснила это тем, что прохождение "дозирующих колпачков" через машинку предотвращает застывание жидкости по краю пластика и ополаскивает их более тщательно, чем при мытье руками.

“Разум взорван. Давай, скажи мне, что ты это знал”, – подписала мисс Миллер пост, который стал вирусным.

Тысячи пользователей соцсетей заверили ее, что она не одна, подтвердив, что никогда раньше не слышали о такой идее.

"Не может быть! Я перестала покупать жидкое моющее средство, потому что мне надоело ополаскивать колпачок!", – написала одна женщина.

"Какое колдовство ... Я ищу белье для стирки, просто чтобы сделать это", – написала другая.

Мужчина тэгнул свою девушку и спросил, почему она не научила его этому трюку, добавив: "Моя жизнь была ложью".

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