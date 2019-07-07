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Авиация Путина убила десятки мирных сирийцев: все подробности

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В результате авиабомбардировки российской авиацией в сирийском городе Мухамбаль в провинции Идлиб погибло около двух десятков человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, подчеркнув, что 13 из погибших – дети.

Бомбардировки в Сирии

Бомбардировки в Сирии

focus.ua

"Около 20 мирных жителей, включая 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 30 апреля 2019 года жертвами бомбардировок среди мирных жителей в Сирии стали 2152 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая текущего года Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра, откуда велся огонь из ПВО.

Затем 2 июня в Сирии израильские солдаты атаковали несколько военных целей в ответ на обстрел территории Израиля на Голанских высотах.

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Место
Сирия
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Питон Каа
Питон Каа
А эти "детишки" были с приклеенными бородами и с игрушечным оружием в руках?
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1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека". Как то странно, центр вроде как Сирийский, а сайт штатовский) https://prnt.sc/obmgg0
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2 из 4 ответов | показать все
Nemo Александр
Nemo Александр
И снова проходил мимо, "...коалиция использовала фосфорные бомбы при бомбардировке госпиталя в Сирии..." - 100% фейк
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Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Да как может он визжать на хозяина?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Моцковскую педерацию нужно стереть с лица земли.
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