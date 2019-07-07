Авиация Путина убила десятки мирных сирийцев: все подробности

В результате авиабомбардировки российской авиацией в сирийском городе Мухамбаль в провинции Идлиб погибло около двух десятков человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, подчеркнув, что 13 из погибших – дети.

Бомбардировки в Сирии focus.ua

"Около 20 мирных жителей, включая 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов сирийского режима, боевых самолетов России, а также наземного обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 апреля 2019 года жертвами бомбардировок среди мирных жителей в Сирии стали 2152 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая текущего года Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра, откуда велся огонь из ПВО.

Затем 2 июня в Сирии израильские солдаты атаковали несколько военных целей в ответ на обстрел территории Израиля на Голанских высотах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!