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1 марта • обновлено в 10:47
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Авианосец США с бомбардировщиками на борту двинулся к Сирии

2.2т
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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN 69 "Эйзенхауэр" вошла в Средиземное море, пройдя пролив Гибралтар.

На борту корабля размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские новостные порталы.

Известно, что корабль следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров CG-56 "Сан Джасинто" и CG 72 "Велла Галф". Помимо этого, в группе следуют эсминцы DDG-103 "Тракстан", DDG-95 "Джеймс Е. Уильямс" DDG 55 "Стаут".

Авианосец ВМС США CVN 69 "Эйзенхауэр" вошел в Средиземное море

Авианосец ВМС США CVN 69 "Эйзенхауэр" вошел в Средиземное море

Также отмечается, что согласно штатному составу, авианосную группировку должна сопровождать еще и ударная атомная подводная лодка, которая оснащена крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,5 тыс. км.

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

twitter.com/osinteditor

По данным американских военных, этот экипаж направляется к Персидскому заливу для смены ударной группы авианосца CVN 75 "Гарри Трумэн", которая сейчас несет дежурство в районе Оманского залива.

При этом военные обозреватели подчеркивают, что она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
военная техника
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