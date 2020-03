Авианосец США с бомбардировщиками на борту двинулся к Сирии

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN 69 "Эйзенхауэр" вошла в Средиземное море, пройдя пролив Гибралтар.

На борту корабля размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские новостные порталы.

Известно, что корабль следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров CG-56 "Сан Джасинто" и CG 72 "Велла Галф". Помимо этого, в группе следуют эсминцы DDG-103 "Тракстан", DDG-95 "Джеймс Е. Уильямс" DDG 55 "Стаут".

Также отмечается, что согласно штатному составу, авианосную группировку должна сопровождать еще и ударная атомная подводная лодка, которая оснащена крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По данным американских военных, этот экипаж направляется к Персидскому заливу для смены ударной группы авианосца CVN 75 "Гарри Трумэн", которая сейчас несет дежурство в районе Оманского залива.

При этом военные обозреватели подчеркивают, что она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии.

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) and her Strike Group caught on #satellite image (29/2/2020) as CSG was regaining cruise formation after having transited the Strait of Gibraltar into the #Mediterranean#USNavy #Navy #OSINT @putinIsAVirus

Thanks to @n_morse9927 for the lead pic.twitter.com/clQjGDU5r5