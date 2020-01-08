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8 января • обновлено в 20:00
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Крушение самолета МАУ: чудом избежавший катастрофы украинец рассказал, что происходило в Тегеране

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Иран не закрывал свое воздушное пространство после крушения пассажирского самолета МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров, который приехал в Тегеран на международную конференцию и собирался возвращаться роковым рейсом, но несколько дней назад поменял билеты на 9 января.

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По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800 аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.

"Сегодня утром (8 января. – Ред.) огромное количество экспертов, которые приезжали на конференцию из Европы – Франции, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши – спокойно улетали другими рейсами. Turkish Airlines, Азербайджанскими авиалиниями. Т.е. пока небо здесь не закрыто для полетов", – отметил он.

Впрочем, несколько мировых авиакомпаний уже решили летать в обход Ирана.

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Сам Бузаров задержался в Тегеране, поскольку "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменили билеты и официально приостановили все полеты в Иран на неопределенный срок.

Эксперт напомнил, что рейсы сообщением Киев-Тегеран-Киев выполнялись около шести раз в неделю – этот маршрут пользовался популярностью среди иранцев.

"Многие иранцы учатся в Украине, а многие летят транзитом в Европу и другие страны дальнего зарубежья. Например, на этом борту погибли граждане Канады. Но большинство из них – технически иранцы, которые уже давно живут в Канаде и получили канадский паспорт", – объяснил он.

Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном

Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном

irna.ir

Также Бузаров рассказал о том, что пишут по поводу авиакатастрофы 8 января иранские СМИ.

"Падение произошло в небольшом городке недалеко от Тегерана. Фактически, это как расстояние (от Киева. – Ред.) до Борисполя и небольшое село около Борисполя. Очевидцы, которые сняли падение самолета на видео, начали писать комментарии в местных соцсетях и форумах и многие отмечали, что видели возгорание самолета, когда он еще летел. Остается вопрос: он загорелся в воздухе или еще при взлете? Конечно, это все только предположения, неофициальная версия", – поделился он.

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По данным эксперта, слухи о том, что самолет МАУ могли сбить ракетами, пока ничем не подтверждаются.

"Как он мог быть сбит, если ракеты, которые были направлены по американским базам в Ираке, выпускались в принципе из других городов, не из Тегерана? И время не совпадало. Это все нужно изучать", – подчеркнул Бузаров.

Международник добавил, что после похорон Сулеймани ситуация в Иране в целом спокойная.

"Иранцы на протяжении многих лет живут в состоянии возможной войны с США, поэтому для них эта ситуация не нова. Но военный ответ Ирана (ракетный обстрел военных баз в Ираке в ночь на 8 января. – Ред.) изменил расклады. И сейчас сложно предугадать, какие действия предпримут США", – резюмировал он.

Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном

Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном

irna.ir

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек). Все они погибли.

  • Среди жертв – 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). МАУ опубликовали полный список погибших. Большинство из них – граждане Ирана и Канады.

  • В ту же ночь, за несколько часов до катастрофы, Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Таким образом Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению экспертов, Ближний Восток находится в шаге от масштабной войны.

  • Причины крушения украинского Boeing 737-800 пока неясны. Иран объявил о возгорании двигателя из-за технической неисправности. Однако в МАУ заявили, что самолет был полностью исправен, а экипаж – высокопрофессиональным. Кроме того, самолет успел набрать высоту 2400 метров, поэтому вероятность ошибки пилотов в авиакомпании назвали минимальной. Среди версий, высказанных в СМИ, – случайное попадание иранской ракеты и теракт.

  • В Украине создали оперативный штаб по расследованию катастрофы, который возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Место
Иран Тегеран
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