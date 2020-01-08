Крушение самолета МАУ: чудом избежавший катастрофы украинец рассказал, что происходило в Тегеране

Иран не закрывал свое воздушное пространство после крушения пассажирского самолета МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета.
Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров, который приехал в Тегеран на международную конференцию и собирался возвращаться роковым рейсом, но несколько дней назад поменял билеты на 9 января.
По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800 аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.
"Сегодня утром (8 января. – Ред.) огромное количество экспертов, которые приезжали на конференцию из Европы – Франции, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши – спокойно улетали другими рейсами. Turkish Airlines, Азербайджанскими авиалиниями. Т.е. пока небо здесь не закрыто для полетов", – отметил он.
Впрочем, несколько мировых авиакомпаний уже решили летать в обход Ирана.
Сам Бузаров задержался в Тегеране, поскольку "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменили билеты и официально приостановили все полеты в Иран на неопределенный срок.
Эксперт напомнил, что рейсы сообщением Киев-Тегеран-Киев выполнялись около шести раз в неделю – этот маршрут пользовался популярностью среди иранцев.
"Многие иранцы учатся в Украине, а многие летят транзитом в Европу и другие страны дальнего зарубежья. Например, на этом борту погибли граждане Канады. Но большинство из них – технически иранцы, которые уже давно живут в Канаде и получили канадский паспорт", – объяснил он.
Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном
irna.ir
Также Бузаров рассказал о том, что пишут по поводу авиакатастрофы 8 января иранские СМИ.
"Падение произошло в небольшом городке недалеко от Тегерана. Фактически, это как расстояние (от Киева. – Ред.) до Борисполя и небольшое село около Борисполя. Очевидцы, которые сняли падение самолета на видео, начали писать комментарии в местных соцсетях и форумах и многие отмечали, что видели возгорание самолета, когда он еще летел. Остается вопрос: он загорелся в воздухе или еще при взлете? Конечно, это все только предположения, неофициальная версия", – поделился он.
По данным эксперта, слухи о том, что самолет МАУ могли сбить ракетами, пока ничем не подтверждаются.
"Как он мог быть сбит, если ракеты, которые были направлены по американским базам в Ираке, выпускались в принципе из других городов, не из Тегерана? И время не совпадало. Это все нужно изучать", – подчеркнул Бузаров.
Международник добавил, что после похорон Сулеймани ситуация в Иране в целом спокойная.
"Иранцы на протяжении многих лет живут в состоянии возможной войны с США, поэтому для них эта ситуация не нова. Но военный ответ Ирана (ракетный обстрел военных баз в Ираке в ночь на 8 января. – Ред.) изменил расклады. И сейчас сложно предугадать, какие действия предпримут США", – резюмировал он.
Фото с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном
irna.ir
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек). Все они погибли.
Среди жертв – 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). МАУ опубликовали полный список погибших. Большинство из них – граждане Ирана и Канады.
В ту же ночь, за несколько часов до катастрофы, Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Таким образом Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению экспертов, Ближний Восток находится в шаге от масштабной войны.
Причины крушения украинского Boeing 737-800 пока неясны. Иран объявил о возгорании двигателя из-за технической неисправности. Однако в МАУ заявили, что самолет был полностью исправен, а экипаж – высокопрофессиональным. Кроме того, самолет успел набрать высоту 2400 метров, поэтому вероятность ошибки пилотов в авиакомпании назвали минимальной. Среди версий, высказанных в СМИ, – случайное попадание иранской ракеты и теракт.
В Украине создали оперативный штаб по расследованию катастрофы, который возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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