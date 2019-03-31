Авиакатастрофа с россиянами в Германии: названы имена всех погибших

Стали известны имена погибших россиян в авикатастрофе в Германии: Андрей Дикун, председатель совета директоров S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.

Источник "Интерфакс" сообщил, что пилот Дикун управлял бизнес-джетом авиакомпании "Глобус", на котором под Франкфуртом разбились россияне.

Полиция Германии сообщила, что расследование крушения самолета будет идти до конца будущей недели.

"Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", – отметил представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", – сказал он, указав на то, что самолет при крушении полностью сгорел.

Авиакатастрофа в Германии MYGO

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Германии разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали трое россиян.

Известно, что совладелец российской авиакомпании S7, жена бизнесмена Владислава Филева, разбилась на самолете.

Также в Германии произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета с россиянами на борту.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!