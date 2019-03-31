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Авиакатастрофа с россиянами в Германии: названы имена всех погибших

1.9тЧитать материал на украинском

Стали известны имена погибших россиян в авикатастрофе в Германии: Андрей Дикун, председатель совета директоров S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.

Источник "Интерфакс" сообщил, что пилот Дикун управлял бизнес-джетом авиакомпании "Глобус", на котором под Франкфуртом разбились россияне.

Полиция Германии сообщила, что расследование крушения самолета будет идти до конца будущей недели.

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"Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", – отметил представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", – сказал он, указав на то, что самолет при крушении полностью сгорел.

Авиакатастрофа в Германии

Авиакатастрофа в Германии

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Место
Германия
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