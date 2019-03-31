Авиакатастрофа с россиянами в Германии: названы имена всех погибших

Стали известны имена погибших россиян в авикатастрофе в Германии: Андрей Дикун, председатель совета директоров S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев.
Источник "Интерфакс" сообщил, что пилот Дикун управлял бизнес-джетом авиакомпании "Глобус", на котором под Франкфуртом разбились россияне.
Полиция Германии сообщила, что расследование крушения самолета будет идти до конца будущей недели.
"Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", – отметил представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.
"В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", – сказал он, указав на то, что самолет при крушении полностью сгорел.
Авиакатастрофа в Германии
MYGO
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Германии разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали трое россиян.
Известно, что совладелец российской авиакомпании S7, жена бизнесмена Владислава Филева, разбилась на самолете.
Также в Германии произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета с россиянами на борту.
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