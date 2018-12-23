Авария на шахте в России: в сеть попал список погибших горняков

В результате пожара в шахте Соликамска (Пермский край) погибло девять шахтеров.

Российское издание Life.ru опубликовало список имен погибших, отметив, что среди них были жители Пермского края, Башкирии и Кубани.

Авария в Соликамске "Говорит Москва"

– Бекленев С., 1983 г. р., село Уинское, Пермский край.

– Панов А., 1983 г. р., Соликамск.

– Богатырев А., 1974 г. р., Соликамск.​

– Прошкин И., 1992 г. р., поселок Усовский, Пермский край.

– Кнауб В., 1984 г. р., посёлок Сараны, Пермский край.

– Игнатенко С., 1977 г. р., Белорецк, Башкирия.

– Томшин С. 1961 г. р., Уфа, Башкирия.

– Абрамов А. 1980 г. р., Уфа, Башкирия.

– Чубенко А., 1985 г. р., станица Куринская, Краснодарский край.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря в аварийной шахте в российском Соликамске на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Девять шахтеров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться, в результате они были найдены мертвыми.

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