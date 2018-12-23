МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Авария на шахте в России: в сеть попал список погибших горняков

1.8тЧитать материал на украинском

В результате пожара в шахте Соликамска (Пермский край) погибло девять шахтеров.

Российское издание Life.ru опубликовало список имен погибших, отметив, что среди них были жители Пермского края, Башкирии и Кубани.

Авария в Соликамске

Авария в Соликамске

"Говорит Москва"

– Бекленев С., 1983 г. р., село Уинское, Пермский край.

– Панов А., 1983 г. р., Соликамск.

– Богатырев А., 1974 г. р., Соликамск.​

Новости
В Чехии мощно рванула шахта: 13 жертв, 10 пострадавших

– Прошкин И., 1992 г. р., поселок Усовский, Пермский край.

– Кнауб В., 1984 г. р., посёлок Сараны, Пермский край.

– Игнатенко С., 1977 г. р., Белорецк, Башкирия.

– Томшин С. 1961 г. р., Уфа, Башкирия.

– Абрамов А. 1980 г. р., Уфа, Башкирия.

– Чубенко А., 1985 г. р., станица Куринская, Краснодарский край.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря в аварийной шахте в российском Соликамске на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Девять шахтеров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться, в результате они были найдены мертвыми.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
2
Смешно
2
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
мало!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Игорь Анатольевич, у кацапов всё к жопе сводится, ебаная страна педерастов! у вас там вообще мужчин не осталось? бабьё и педерасты? то-то кацапское бабьё под украинских мужчин улечься мечтает.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
минин евген
минин евген
Игорь Анатольевич, а тебя много? жопу не порвали, рогатенький?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги