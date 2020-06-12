Атомная подлодка загорелась в порту Франции: фото и видео с места катастрофы
В пятницу, 12 июня, в порту города Тулон (Франция) загорелась атомная подводная лодка Perle типа Rubis.
В Морской префектуры Средиземноморья сообщили, что в результате ЧП пострадавших нет, передает France 3.
Отмечается, что на борту отсутствовали как оружие (ракеты, торпеды, боеприпасы), так и батареи.
"Дым, возникший от пожара на Perle не радиоактивен. На борту нет ядерного топлива. Напоминаем, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли.
Подлодка класса "Рюби" (Rubis), спущенная на воду в 1993 году, в Тулоне с начала 2020 года проходила техническое обслуживание. Работы должны были занять 18 месяцев и первоначально завершены в феврале 2021 года. Однако ремонт приостановили из-за пандемии COVID-19.
Тулон является крупнейшей военно-морской базой Франции, где базируются атомные подводные лодки и авианосцы, а также находятся здания командования военно-морскими силами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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