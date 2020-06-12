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12 июня • обновлено в 20:00
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Атомная подлодка загорелась в порту Франции: фото и видео с места катастрофы

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В пятницу, 12 июня, в порту города Тулон (Франция) загорелась атомная подводная лодка Perle типа Rubis.

В Морской префектуры Средиземноморья сообщили, что в результате ЧП пострадавших нет, передает France 3.

Отмечается, что на борту отсутствовали как оружие (ракеты, торпеды, боеприпасы), так и батареи.

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Twitter\Préfecture maritime de la Méditerranée

"Дым, возникший от пожара на Perle не радиоактивен. На борту нет ядерного топлива. Напоминаем, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли.

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Twitter\Préfecture maritime de la Méditerranée

Подлодка класса "Рюби" (Rubis), спущенная на воду в 1993 году, в Тулоне с начала 2020 года проходила техническое обслуживание. Работы должны были занять 18 месяцев и первоначально завершены в феврале 2021 года. Однако ремонт приостановили из-за пандемии COVID-19.

Тулон является крупнейшей военно-морской базой Франции, где базируются атомные подводные лодки и авианосцы, а также находятся здания командования военно-морскими силами.

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Twitter\Préfecture maritime de la Méditerranée

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Twitter\Préfecture maritime de la Méditerranée

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Twitter\Préfecture maritime de la Méditerranée

Во Франции загорелась подлодка

Во Франции загорелась подлодка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Франция
Тег
пожар
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