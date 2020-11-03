Атаки в Вене: в сети появились фото предполагаемых террористов

В сети обнародовали фотографии предполагаемых террористов, которые могут быть причастными к серии атак, совершенных в Вене 2 ноября.

Пользователи Twitter опубликовали скриншоты с нескольких страниц, которые в итоге были заблокированы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пишет пользователь под ником "Árkadag", речь идет якобы о бывшем бойснийском моджахеде Алексе Джуриче.

Другой пользователь Christo Grozev опубликовал фото владельца заблокированного аккаунта, на котором появилась информация об ответственности за атаки в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Австрии Вене 2 ноября произошла серия терактов.

Нападавшие, вооруженные автоматами, открыли стрельбу в шести локациях города.

По официальным данным, ранения получили 15 человек, еще один погиб. Также правоохранители ликвидировали одного из террористов, продолжаются поиски еще нескольких нападавших.