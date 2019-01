Атака на две страны: в КНДР нашлась тайная ракетная база

В КНДР была обнаружена ракетная база Сино-ри – возможная штаб-квартира ракетных войск страны.

Ее заметил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Это одна из 20 тайных ракетных баз, найденных в КНДР, передает "Медуза".

Она находится в более чем 200 километрах к северу от демилитаризованной зоны. На ней развернуты баллистические ракеты "Нодон-1" и, возможно, "Пуккыксон-2". Эксперты считают, что с базы можно атаковать цели в Южной Корее и Японии.

Подчеркивается, что база Сино-ри не станет предметом переговоров США и КНДР о сворачивании северокорейской ядерной программы. Поскольку об этой базе ничего не известно, она не подлежит проверке, сказано в докладе центра.

Satellite imagery from @BeyondCSISKorea confirms that Sino-ri - the oldest of approximately 20 undeclared missile operating bases - houses a regiment-sized unit equipped with Nodong-1/-2 medium-range ballistic missiles (MRBM).



Read more: https://t.co/bmZIeh6TVG pic.twitter.com/HfswREkEw6