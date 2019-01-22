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Атака на две страны: в КНДР нашлась тайная ракетная база

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В КНДР была обнаружена ракетная база Сино-ри – возможная штаб-квартира ракетных войск страны.

Ее заметил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Это одна из 20 тайных ракетных баз, найденных в КНДР, передает "Медуза".

Она находится в более чем 200 километрах к северу от демилитаризованной зоны. На ней развернуты баллистические ракеты "Нодон-1" и, возможно, "Пуккыксон-2". Эксперты считают, что с базы можно атаковать цели в Южной Корее и Японии.

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Подчеркивается, что база Сино-ри не станет предметом переговоров США и КНДР о сворачивании северокорейской ядерной программы. Поскольку об этой базе ничего не известно, она не подлежит проверке, сказано в докладе центра.

Атака на две страны: в КНДР нашлась тайная ракетная база
Атака на две страны: в КНДР нашлась тайная ракетная база

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына о приостановке испытания.

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Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Место
Северная Корея
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