Атака на базу РФ в Сирии: в Пентагоне резко осадили Россию

Министерство обороны США назвало догадки со стороны России касательно возможной причастности Штатов к попытке нападения на военные объекты РФ в Сирии беспочвенными.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает "ТАСС".

"Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными", - заявил он.

Касательно разведывательного самолета США возле Хмеймима он отметил: "Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ".

Рэнкин-Гэллоуэй также заявил, что Пентагон не располагает деталями нападения на базы РФ.

"У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Минобороны РФ сообщило об американском разведывательном самолете в момент атаки на авиабазы России в Сирии. Это назвали "странным совпадением".