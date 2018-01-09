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Атака на базу РФ в Сирии: в Пентагоне резко осадили Россию

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Министерство обороны США назвало догадки со стороны России касательно возможной причастности Штатов к попытке нападения на военные объекты РФ в Сирии беспочвенными.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает "ТАСС".

"Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными", - заявил он.

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Касательно разведывательного самолета США возле Хмеймима он отметил: "Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ".

Рэнкин-Гэллоуэй также заявил, что Пентагон не располагает деталями нападения на базы РФ.

"У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Минобороны РФ сообщило об американском разведывательном самолете в момент атаки на авиабазы России в Сирии. Это назвали "странным совпадением".

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
США
Объект
Пентагон
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