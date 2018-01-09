Атака на базу РФ в Сирии: у Шойгу выступили с громким обвинением в адрес США

Министерство обороны России заметило американский разведывательный самолет в районе Хмеймима в момент атаки на базы РФ в Сирии.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что "Посейдон" барражировал над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом на высоте семь тысяч метров свыше четырех часов. Минобороны РФ назвало это "странным совпадением".

Касательно легкодоступности в покупке летательных аппаратов в ведомстве заявили, что "запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS" можно только при наличии приличной инженерной школы "одной из развитых стран".

"Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу", – сказали в Минобороны.

Позже, сотрудник пресс-службы Пентагона заявил, что все догадки со стороны России – беспочвенны.

"Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в российском ведомстве заявили, что военные РФ предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков.