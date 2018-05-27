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Атака была молниеносной: раскрыты детали уничтожения россиян в Сирии

17.5тЧитать новость на украинском

Нападение террористов на россиян в сирийском Дейр-эз-Зоре было стремительным и тщательно спланированным.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, именно поэтому сирийской правительственной армии и российским военнослужащим не удалось избежать потерь, передает НСН.

"Нападение, которое произошло, было заранее спланировано. Боевики передвигались на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами", - рассказал он, назвав удар по россиянам "элементом непредсказуемости".

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При этом он заявил, что якобы были уничтожены 43 террориста, однако информация мониторинга в Сирии обнародовала совершенно другие данные.

"То, что террористам был нанесен такой урон, показывает, что сирийское командование и наши советники добились высоких показателей в подготовке военнослужащих правительственной армии Сирии", - сказал Шаманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США рассказали подробности боя с россиянами в Сирии, в котором погибли до 300 человек со стороны РФ.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
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Khomenko Roman
Khomenko Roman
хахах, Жаренные Расияне вкусно пахнут, как дерьмо хахах. Путин тупой ишак, а Росияне террористы!!
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