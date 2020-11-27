Астронавт NASA показал Землю с борта SpaceX Crew. Фото и видео

Таша Адамович Мир 03:00, 27.11.2020

Астронавт NASA Виктор Гловер (США) показал Землю с борта капсулы SpaceX Crew, которую прозвали Dragon Resilience, с высоты 250 миль (примерно 402 км).

Он снял видео во время полета на Международную космическую станцию (МКС), пишет DailyMail. Мужчина сам впервые побывал в космосе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Видеоролик, опубликованный Гловером в Twitter, длится всего несколько секунд, но за это время можно разглядеть невероятную красоту нашей планеты, ее потрясающее голубое небо и облака в атмосфере.

"Мое первое видео из космоса! Глядя на Землю через окно Dragon Resilience", – написал под видео астронавт.

Экипаж из трех человек состыковался с МКС 16 ноября и вышел из капсулы примерно через два часа после завершения необходимых проверок. Астронавтов встретил экипаж станции.

Гловер мечтал о космосе со школы. Спустя десятилетия его мечта воплотилась в жизнь. В 2013 году он присоединился к NASA и теперь увидел Землю с высоты 250 миль.

Мужчина стал первым афроамериканцем, который будет жить в орбитальной лаборатории в течение длительного времени – на протяжении шести месяцев.

Всего NASA отправило в космос более 300 американских астронавтов, но только 14 из них были темнокожими.

На видео хорошо видно облака...
Twitter Victor Glover
...и прекрасную атмосферу Земли
Twitter Victor Glover
Земля из космоса невероятна
Twitter Victor Glover
Виктор Гловер поделился видео из космоса
Twitter Victor Glover

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в среду, 25 ноября, американская компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Запуск произошел в 04:13 по Киеву на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink.

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Мир

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