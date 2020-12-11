AstraZeneca решила провести испытания своей вакцины с российской "Спутник V"

Фармацевтическая компания AstraZeneca 11 декабря начала клинические испытания комбинированного применения своей вакцины от COVID-19 AZD1222 вместе с российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщила пресс-служба компании. В исследованиях примут участие добровольцы старше 18 лет.

В AstraZeneca уточнили, что обе вакцины основаны на одном принципе с использованием аденовирусов.

В сообщении отметили, что изучение различных вариантов использования препаратов от COVID-19 позволит выработать разнообразные подходы для профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, объединение усилий фармацевтов из Великобритании и России может привести к усилению иммунного ответа организма на воздействие вируса.

Также сочетание вакцин даст возможность сделать препараты более доступными для людей.

Представитель пресс-службы Европейского медицинского агентства (ЕMA) Виолетта Пашова сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что уже рассматриваются заявки на допуск на рынок вакцин от коронавируса COVID-19 двух фармацевтических компаний – Pfizer/BioNTech и Moderna Biotech Spain.

Также агентство начало предварительную проверку препаратов компании Janssen-Cilag International N.V. и компании AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.