Асаду резко стало плохо на выступлении перед парламентом

Борис Бондарь Мир 18:08, 12.08.2020 Обновлено: 18:11, 12.08.2020

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте страны.

Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на государственное телевидение. Из-за низкого кровяного давления речь президента, которую он должен был произнести около полудня, теперь покажут вечером.

Подробностей самочувствия президента не приводится.

Издание отметило, что сведений о состоянии здоровья 55-летнего Асада в государственных СМИ практически нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд в Париже приговорил 82-летнего дядю сирийского президента Башара Асада к четырем годам тюрьмы. Рифата Асада признали виновным в махинациях в сфере недвижимости и растрате бюджетных средств сирийского правительства.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Владелицу юрфирмы заподозрили в расчленении соседа. Новые подробности убийства в Киеве

Отец разведчика Журавля возмутился из-за ордена для морпеха, который бросил Героя умирать

Волонтер поразила рассказом о зависти к семьям погибших на Донбассе Героев

В Беларуси телеведущие уволились на фоне протестов: не захотели "улыбаться с экрана"

Притула признался, почему идет в мэры Киева