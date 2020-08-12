Асаду резко стало плохо на выступлении перед парламентом

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте страны.

Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на государственное телевидение. Из-за низкого кровяного давления речь президента, которую он должен был произнести около полудня, теперь покажут вечером.

Подробностей самочувствия президента не приводится.

Издание отметило, что сведений о состоянии здоровья 55-летнего Асада в государственных СМИ практически нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд в Париже приговорил 82-летнего дядю сирийского президента Башара Асада к четырем годам тюрьмы. Рифата Асада признали виновным в махинациях в сфере недвижимости и растрате бюджетных средств сирийского правительства.