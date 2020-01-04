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4 января • обновлено в 23:27
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"Поплатился" за Сулеймани: Twitter заблокировал страницу президента Сирии

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Страницу президента Сирии Башара Асада в Twitter заблокировали за сообщения об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Это произошло в субботу, 4 января, передает Telegram-канал "Милитарист". Напомним, генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) ликвидировали американские военные в ночь со 2 на 3 января.

В сообщении президента говорилось, что сирийский народ "всегда будет помнить о помощи", которую Сулеймани оказал армии страны.

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Также Асад заявил, что убийство Сулеймани США сплотит "ось сопротивления" для противодействия "разрушительной политике США" в регионе.

Башар Асад

Башар Асад

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт Ирана и Саудовской Аравии Убийство генерала Сулеймани
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
Теги
политика Twitter соцсети
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Асад, его забанил сам Xyиттер!
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