"Поплатился" за Сулеймани: Twitter заблокировал страницу президента Сирии

Страницу президента Сирии Башара Асада в Twitter заблокировали за сообщения об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
Это произошло в субботу, 4 января, передает Telegram-канал "Милитарист". Напомним, генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) ликвидировали американские военные в ночь со 2 на 3 января.
В сообщении президента говорилось, что сирийский народ "всегда будет помнить о помощи", которую Сулеймани оказал армии страны.
Также Асад заявил, что убийство Сулеймани США сплотит "ось сопротивления" для противодействия "разрушительной политике США" в регионе.
Башар Асад
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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