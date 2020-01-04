"Поплатился" за Сулеймани: Twitter заблокировал страницу президента Сирии

Страницу президента Сирии Башара Асада в Twitter заблокировали за сообщения об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Это произошло в субботу, 4 января, передает Telegram-канал "Милитарист". Напомним, генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) ликвидировали американские военные в ночь со 2 на 3 января.

В сообщении президента говорилось, что сирийский народ "всегда будет помнить о помощи", которую Сулеймани оказал армии страны.

Также Асад заявил, что убийство Сулеймани США сплотит "ось сопротивления" для противодействия "разрушительной политике США" в регионе.

Башар Асад

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!