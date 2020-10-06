Асад заявил об участии сирийских боевиков в столкновениях в Карабахе

Боевиков из Сирии перебрасывают для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Информацию об этом распространил российский сайт РИА Новости со ссылкой на слова президента Сирии Башара Асада.

В ответ на вопрос, принимают ли участие в армяно-азербайджанском конфликте боевики, воевавшие в Сирии, он якобы сказал: "Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это".

При этом подтверждения данной информации на других информационных ресурсах найдено не было. Отметим, что РИА Новости не раз был замечен за распространением фейков, которые играют на руку Кремлю.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Азербайджане заявили, что Россия, несмотря на призывы к миру, продолжает поставлять оружие Армении для военного конфликта в Нагорном Карабахе.