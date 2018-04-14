Асад "зачистил" Думу - росСМИ

Президент Сирии Башар Асад провел зачистку в городе Дума в восточной Гуте.

Как пишет "РИА Новости", об этом заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

Под контролем армии Асада оказалась вся территория Думы без исключения.

По словам Евтушенко, "на 107 автобусах были отправлены последние 3 976 боевиков, выразивших желание покинуть город. Всего из города уехали 21 145 боевиков и членов их семей".

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.