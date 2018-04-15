Асад рассказал, как его дети отдыхали в Крыму

Президент Сирии Башар Асад рассказал, что в 2017 году его дети ездили отдыхать в крымский лагерь "Артек" .

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в "Артеке". После этого они стали лучше понимать Россию. На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста", — рассказал Асад, передает "Московский комсомолец".

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Отметим, что слова Асада передал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Якобы сирийский президент заявил об этом на встрече с российскими парламентариями.

Как писал "Обозреватель", ранее появились версии, как Россия отомститза атаку в Сирии.