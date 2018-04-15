Асад пожаловался на катастрофические проблемы в Сирии

На восстановление экономики Сирии потребуется 400 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент страны Башар Асад на встрече с российскими депутатами, передает "Медуза".

Чтобы восстановить инфраструктуру страны, по словам Асада, потребуется от 10 до 15 лет.

При этом отмечается, что во время встречи с российскими политиками у Асада был "абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение".

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.