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Асад пожаловался на катастрофические проблемы в Сирии

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На восстановление экономики Сирии потребуется 400 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент страны Башар Асад на встрече с российскими депутатами, передает "Медуза".

Чтобы восстановить инфраструктуру страны, по словам Асада, потребуется от 10 до 15 лет.

При этом отмечается, что во время встречи с российскими политиками у Асада был "абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение".

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Удар по Сирии: США и союзники представили новую резолюцию

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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