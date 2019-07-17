Уважаемые Бакинцы, обращаюсь к вам!

Возможно, в рутине своей жизни, вы не всегда замечаете то, что становится очевидным нам - гостям, туристам, путешественникам. А дело в том, что Баку – стал одним из самых лучших городов мира, и безусловно, региона. Начав Азиатский этап кругосветки с Сингапура, продолжив Таиландом, Малайзией, Мьянмой, Индией, Пакистаном и Ираном, приехав в Баку - я бл*ть присвистнул!

Исключая возможно лишь Сингапур, Баку значительно лучше и приятнее для жизни и времяпровождения, чем все столицы этих стран! А по мне так, Баку – лучше и Сингапура! И это не только эмоции, хотя в этом городе, их испытываешь немало, и не контраст после Ирана, и тамошней тюрьмы, а конкретная аналитика.

Объясню почему, и постараюсь дать конкретные параметры:

– БЕЗОПАСНОСТЬ.

Важнейший фактор. В центральной части Баку можно смело гулять в 2-3 часа ночи, не напрягаясь абсолютно. Ощущение полной, нет, полнейшей, безопасности. Это нечастый feeling, что ловишь по миру, поверьте. Тем более в этой части света.

– ЧИСТОТА.

Без сомнений, Баку – лидер региона в этом аспекте. Сравниться по чистоте, и по безопасности, может лишь Сингапур. И это серьёзный и заслуженный комплимент, я считаю.

Здесь есть две причины данного результата:

– эффективная работа коммунальных служб

– общая культура у населения - не мусорить. Этот фактор, естественно, важнее первого.

– ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Великолепное качество дорог. ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Не зря тут Формула-1 ежегодно устраивает Гран-при прямо по улицам города. Такое реализовано только в Монако и Баку. Плюс город не стоит в пробках. Пробки, имею в виду реальные, а не неизбежные столичные тянучки любого города. Плюс наличие метро как альтернативы.

- НЕ ИЗНАСИЛОВАН ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.

Старый город сохранен. Нет никаких еб*ных МАФОВ, киосков с шаурмой, палаток с китайским дерьмом и тд.

И в-целом, чувствуется чёткий ПОДХОД в интеграции различных сервисов в историческую часть города. Электро-гольф-мобили как вид транспорта, ограниченный въезд транспорта, (хотя я бы запретил это полностью).

При этом в Баку достойно реализован симбиоз исторической архитектуры и современной. Разделение по зонам, и наличие удачных концептуальных модерновых проектов, например Flame Towers, центр культуры дизайна от Захи Хадид – роспись, что ты не в не заскорузлой восточной столице, а в городе с довольно смелым современным подходом. Всю Промзону и порт, вынесли к чертям, из центра за город. Там этому и место.

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – это просто фантастика!!! Подсвечено ВСЁ!

Каждое здание, каждый сквер, площади, монументы – всё! Причем сделано толково, в единой теплой гамме, и правильными точечными акцентами. Баку днём хорош, но ночью он просто сияет своей красотой! Всё это создало серьёзные предпосылки для развития #ТУРИЗМА, о котором хочу сказать отдельно. Я не был в Баку четыре года, и сейчас увидел огромный, качественный рывок в этой сфере. Город наполнен туристами, причём важна мульти-география приезжих:

– Ближний Восток, Персидский залив: ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Турция.

– Бывший СНГ: Украина, Россия, Казахстан, Грузия, Беларусь, Средняя Азия.

– АЗИЯ: Китай, Индия, Япония, Пакистан.

Есть туристы и из Западной Европы, и Америки.

– В городе открылось огромное количество качественных ресторанов. Качество еды, сервиса, дизайн и эргономика ресторанов - значительно улучшились.

– Серьёзная прибавка по отельному номерному фонду, причем на любой карман: от хостелов до 5 звёзд.

– В городе работает множество англо-язычных точек, где волонтёры помогают и дают необходимую помощь туристам. Я хочу более глубоко изучить факторы, которые помогли сделать такой рывок.

Но уже сейчас можно сказать, Баку – город, который удивляет и влюбляет. Более того, Баку показывает пример и моему Киеву – КАК можно и нужно грамотно развивать город, и туризм в частности.

Но есть и ложка дёгтя.

Вместо того, чтобы создать мощный стабильный трафик туристов между именно нашими странами, мы видим, что есть искусственный тормоз - в виде заоблачных цен на авиабилеты - 300-400$.

Прямые рейсы между двумя странами фактически монополизированы двумя компаниями. И вместо того, чтобы наполнять экономику поступлениями от довольных и счастливых туристов, то есть, нас - две компании набивают себе карман, тормозя всё остальное. Дикая недальновидность! Мы это в Украине уже проходили, проходим, и к счастью, ситуацию меняем.

Сейчас из Киева ты можешь улететь практически в любой город Европы за 10,20,50,100 евро. Но не 400!! Рецепт тут один: Нужно либо добиться снижения цен у этих горе-перевозчиков, либо запустить на рынок лоукостеров, которые сделают доступными трипы в Баку/Киев. Пора умнеть, и мыслить стратегически, а не думать, как выжать разово да побольше, в чей-то один карман.

UPDATE: Есть один лоукостер Buta Airways, однако фидбек таков, что объем недорогого тарифа - недостаточен. Дешевые билеты приходится "ловить" сильно заранее. Но и это, безусловно, хорошая новость.

В завершении, хочу призвать бакинцев, при всём этом развитии, не утратить главное, что у вас есть – Душу города, его жителей, и Ваше феноменальное гостеприимство! Наверняка, у вас тоже есть претензии или недовольства по поводу развития города, так уж мы устроены, но Камон, ребята: "У вас невероятный город. Пожалуйста, замечайте это! Цените это!!!".

Я посетил 130 стран мира, и сотни крупных городов-миллиоников, и скажу однозначно: Баку сейчас – один из лучших!

Украинцев же призываю, не бояться, и смело ехать в Баку! Здесь вы будете удивляться, и наслаждаться городом и страной. Здесь Вы будете – ПОРАЖЕНЫ!

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