Армия США показала удар мощной гиперзвуковой ракетой C-HGB. Видео

Армия США опубликовала в сети видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.

Ролик появился в Twitter американской армии. На записи видны запуск ракеты, полет и поражение цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поражение цели C-HGB произошло на расстоянии 36 см от центральной точки мишени.

Эти испытания были проведены армией США и Военно-морскими силами 19 марта 2020 года. Запуск C-HGB произвели с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, который базируется на острове Кауаи (Гавайи).

Полученные во время испытаний данные были использованы американскими военными для создания перехватчиков гиперзуковых ракет. Разработчиком C-HGB выступают Сандийские национальные лаборатории.

По данным американских властей, Common Hypersonic Glide Body может совершать маневры на скорости более 6,1 тысячи км/час, при этом траектория полета будет абсолютно непредсказуема для средства противоракетной обороны противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ученые из Центра управления боевыми возможностями армии США (GVSC) работают над проектом по использовании водорода в качестве топлива для танков и другой военной техники.