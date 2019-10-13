"Это агрессия!" Официальный Дамаск отправил войска навстречу туркам

Сирийская армия получила приказ отправиться на север, в регион, где сейчас идет турецкая военная операция "Источник мира". Официальный Дамаск при этом назвал действия Турции "агрессией".
Об этом сообщает "Радио Свобода". При этом поступает информация о том, что одновременно с передислокацией подразделений сирийское правительство начало переговоры с "Сирийскими демократическими силами". По данным издания Reuters, переговоры проходят на российской авиабазе Хмеймим в Латакии, однако официального подтверждения этой информации все еще нет.
Тем временем военные корреспонденты CNN, которые работают в зоне боевых действий в Сирии, сообщают, что события "быстро развиваются". По данным ООН, из-за развернувшихся на севере Сирии боев, уже свыше 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Как писал OBOZREVATEL:
В среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.
Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы.
Турецкие военные, которые проводят полномасштабное наступление на севере Сирии, 11 октября обстреляли военнослужащих США в районе Корбань.
12 октября они взяли контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.
Тем временем Соединенные Штаты Америки готовятся вывести с территории Сирии свои войска. Согласно заявлению министра обороны США Марка Эспера, президент США Дональд Трамп уже отдал необходимые приказы.
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