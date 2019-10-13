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14 октября • обновлено в 00:10
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"Это агрессия!" Официальный Дамаск отправил войска навстречу туркам

1.1т Читать материал на украинском

Сирийская армия получила приказ отправиться на север, в регион, где сейчас идет турецкая военная операция "Источник мира". Официальный Дамаск при этом назвал действия Турции "агрессией".

Об этом сообщает "Радио Свобода". При этом поступает информация о том, что одновременно с передислокацией подразделений сирийское правительство начало переговоры с "Сирийскими демократическими силами". По данным издания Reuters, переговоры проходят на российской авиабазе Хмеймим в Латакии, однако официального подтверждения этой информации все еще нет.

"Это агрессия!" Официальный Дамаск отправил войска навстречу туркам

Тем временем военные корреспонденты CNN, которые работают в зоне боевых действий в Сирии, сообщают, что события "быстро развиваются". По данным ООН, из-за развернувшихся на севере Сирии боев, уже свыше 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
война
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