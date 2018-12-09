Армия Путина осталась без супер-пуль: что произошло

В России отложили на неопределенный срок создание управляемых "умных" пуль, способных корректировать свой полет.

"По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным", - рассказал сайту "Интерфакс" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Пока эта тема отложена на неопределенный срок", - добавил источник.

Отметим, что в 2014 году DARPA (агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона) разработало и испытала самонаводящуюся пулю.

В 2016 году гендиректор российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что ФПИ ведет работу по созданию "перспективного снайперского реактивного комплекса с управляемой пулей".

Экспериментальные образцы российских умных пуль планировалось создать в 2020-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что на вооружение российской армии поступят новые виды оружия - истребитель пятого поколения Су-57, танки на боевой платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, подлодка проекта 677 и комплекс "Сармат".