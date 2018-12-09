МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Армия Путина осталась без супер-пуль: что произошло

6.6тЧитать материал на украинском

В России отложили на неопределенный срок создание управляемых "умных" пуль, способных корректировать свой полет.

"По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным", - рассказал сайту "Интерфакс" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Пока эта тема отложена на неопределенный срок", - добавил источник.

Армия Путина осталась без супер-пуль: что произошло
Новости
Дебилы - это главное оружие и главная военная тайна Российской федерации

Отметим, что в 2014 году DARPA (агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона) разработало и испытала самонаводящуюся пулю.

В 2016 году гендиректор российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что ФПИ ведет работу по созданию "перспективного снайперского реактивного комплекса с управляемой пулей".

Экспериментальные образцы российских умных пуль планировалось создать в 2020-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что на вооружение российской армии поступят новые виды оружия - истребитель пятого поколения Су-57, танки на боевой платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, подлодка проекта 677 и комплекс "Сармат".

Читайте все новости по теме "вооружения" на OBOZREVATEL.

Темы
вооруженияРоссийская военная угроза
Место
Россия
Тег
оружие
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
11
53
Смешно
4
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зато у кацапов есть самонаводящийся на кацапскую жопу петух якутского скульптора. Из скрепного мантерьялу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
de lik
de lik
вы, бахчеводы,паровоз до Борисполя освойте для начала, и руки из жопы достаньте и отмойте
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
смотри видео
смотри видео
snip.li/wcP2
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги