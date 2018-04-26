Армия Путина и Асада захватила новую территорию в Сирии

Правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией, взяли под контроль территорию Восточного Каламуна, включая города Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб.

В регион вошли армия правительства Сирии и военная полиция России, передает ТАСС.

"Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирования в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях", - утверждает сотрудник Центра по примирению враждующих сторон Андрей Адамис.

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Из Восточного Каламуна эвакуировали около 5,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилась информация, что дроны якобы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.