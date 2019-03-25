Армия Израиля ударила по сектору Газа

В понедельник, 25 марта, израильские войска начали наносить удары по сектору Газа.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Уточняется, что такое решение было принято в ответ на ракетный обстрел.

Так, ранее военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Под удар попал дом в мошаве Мишмерет, где проживала семья с детьми. Здание загорелось, в результате пострадали семь человек, среди раненых — трое детей.

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Иллюстрация vesti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

После этого Израиль объявил о начале атак по целям в секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАС.

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