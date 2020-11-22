Нет, совсем не юбилей. Это было в Португалии, на другом конце Европы в апреле 1974 г. Я уже тогда был вполне взрослым, закончил МГИМО и потому всё хорошо помню. В Португалии умер правивший десятилетиями диктатор Салазар и ему наследовал диктатор Марсело Каэтано. Португалия вела безнадежную и кровопролитную войну во всех почти своих колониях – в Анголе, Мозамбике, в Гвинее и даже на Тиморе.

СССР с помощью Кубы пытался прибрать к рукам эти богатейшие владения Лиссабона. В самой Португалии, беднейшей стране некоммунистической Европы, свирепствовала тайная полиция PIDE, тюрьмы были полны инакомыслящими от коммунистов до правых либералов, кто мог – эмигрировал. Мощная гвардия и спецслужбы подавляли все протесты, не останавливаясь перед пытками и пролитием крови.

Что могли безоружные граждане против этих "спецсредств"? Армию содержали неплохо, офицерам платили больше, чем профессуре. Но ведь есть еще и гражданское чувство, есть еще и ответственность перед страной, есть еще и человеческое достоинство.

Революция в Португалии в апреле 1974 Фейсбук Андрея Зубова

Кроме армии сбросить этот жестокий режим не мог никто в Португалии. И молодые офицеры постепенно договорились между собой. Сложился "заговор капитанов". Его возглавил полковник Васку Гонзалвиш. В Португалии было немало генералов, но к ним почти не обращались. Они были почти все подкуплены режимом.

Выступление было намечено на три часа ночи (в это время улицы пусты) 25 апреля. Планировали выступить позднее, но секретная полиция напала на след заговора и надо было спешить.

Верных заговору частей было немного – инженерный полк, школа военной администрации, три войсковых училища, батальон горных егерей, один броне-кавалерийский полк. Заговорщики связались с ВВС и ВМС и заручились их моральной поддержкой. Против заговора они не пойдут.

Революция в Португалии в апреле 1974 Фейсбук Андрея Зубова

И вот, 24 апреля без пяти полночь по радио Португалии прозвучал условный сигнал. Диктор, чуть дрожащим голосом сказал – через пять минут полночь, а теперь послушайте песню Пауло ди Карвальо – "А потом, прощай...".

Пароль был "Мужество". Отзыв – "За победу". Ровно в три часа ночи войсковые части восставших начали путь на Лиссабон. Одновременно дикторы зачитывали из передвижных радиостанций обращение к гражданам. Не военная диктатура, а возвращение власти в руки народа, демократические выборы, прекращение войны в колониях и их освобождение – вот цели восставших.

Одновременно просили медиков прибыть в больницы, на случай кровопролития, хотя оговаривались, что восставшие очень надеются, что сторонники режима не выступят, проявят благоразумие. Граждан просили оставаться в своих домах, чтобы избежать кровопролития.

Но граждан было не удержать. Еще до рассвета Лиссабон был полон ликующими толпами. Какая-то торговка, история сохранила ее имя – Селеста Сэйруш – первая опустила гвоздику в ствол солдатского карабина. Отсюда и название этой апрельской революции – "революция гвоздик".

Диктатор Каэтану приказал верным частям гвардии, в первую очередь бронетанковым, раздавить восстание. Танки верные тирану вышли на улицы. Сражение казалось неминуемым. Но между танками тирана и солдатами революции встали толпы граждан с цветами. Совсем как сейчас в Минске. И танкисты отказались исполнять приказы генералов, несмотря на угрозу расстрела на месте. Через считанные минуты командиры были обезоружены и арестованы младшими офицерами.

К концу дня капитулировали казармы гвардии, в которых скрывался диктатор и его пособники. На следующий день штурмом был взят штаб PIDE. К вечеру 26 – самая страшная тюрьма Лиссабона Камиас. Революция победила практически бескровно.

Через год-полтора пали два других некоммунистических диктаторских режима Европы – в Испании и Греции. Европа освободилась от тираний и вся перешла к демократии. Вскоре эти страны были приняты в Европейский Союз.

А если бы не мужество португальских офицеров, кровь и тирания еще долго властвовала и в Португалии, и в ее колониях, а возможно, и в Испании, и в Греции...

Бывают такие тупики политики, когда тирана не могут изгнать ни мирные шествия, ни даже вооруженные Бог знает чем гражданские протесты. И тогда армия должна исполнить свой долг и защитить народ от тирании. Порой, иного пути нет. Так было в Португалии сорок пять лет назад.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!