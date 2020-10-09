Армения заявила об уничтожении семи беспилотников Азербайджана
Армения заявила об уничтожении 8 октября вечером семи беспилотных летательных аппаратов Азербайджана в районе города Варденис.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, беспилотники сбили в промежутке с 19:30 по 21:20 (с 20:30 по 22:20 по Киеву).
"В промежутке с 19:30 по 21:20 в районе Вардениса было сбито 7 БПЛА противника", – говорится в сообщении.
Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
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