Армения запросила перемирие в Карабахе – Азербайджан
Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс".
"Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных. Но мы пошли на это с тем условием, чтобы возобновились предметные переговоры, при этом не меняя их формат. Но как мы увидели, они использовали перемирие в своих целях", – рассказал он.
По его словам, Армения атаковала Азербайджан, подвергнув Гянджу ракетно-артиллерийскому обстрелу, а также других города, чем грубо нарушив режим перемирия.
Напомним, что ранее военные позиции Азербайджана в Карабахе подверглись мощным артиллерийским ударам со стороны Армении.
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Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревану "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.