Армения запросила перемирие в Карабахе – Азербайджан

Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс".

"Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных. Но мы пошли на это с тем условием, чтобы возобновились предметные переговоры, при этом не меняя их формат. Но как мы увидели, они использовали перемирие в своих целях", – рассказал он.

По его словам, Армения атаковала Азербайджан, подвергнув Гянджу ракетно-артиллерийскому обстрелу, а также других города, чем грубо нарушив режим перемирия.

Напомним, что ранее военные позиции Азербайджана в Карабахе подверглись мощным артиллерийским ударам со стороны Армении.

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