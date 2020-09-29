Армения захотела союза с непризнанным Нагорным Карабахом
В Армении заявили о возможности военно-политического союза с "республикой Нагорный Карабах" из-за возобновления военных действий в регионе.
Такую позицию передала представитель правящей в стране парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Так, депутаты партии допустили возможность поиска "соразмерных действий" с непризнанным Карабахом.
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"В создавшейся ситуации, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные соразмерные действия. В частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", – отметила Макунц.
Со своей стороны в Министерстве обороны Армении добавили, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к "применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи".
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.
Позже в Минобороны Армении заявили, что в ходе военного конфликта вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Около 20 тысяч этнических армян из России выразили готовность стать добровольцами в Карабахе.
Вечером 28 сентября армянское Минобороны заявило, что азербайджанские войска совершили попытку "широкомасштабного наступления" в "республике Нагорный Карабах".
Министерства обороны Армении и Азербайджана опубликовали видео боев в "республике Нагорный Карабах", которые происходили 28 сентября.