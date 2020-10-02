Армения ударила по мирному поселку: эксклюзивные кадры с места событий. Фото, видео
ВС Армении обстреляли поселок с мирными жителями вблизи Нагорного Карабаха, несмотря на то, что поблизости нет позиций азербайджанских войск.
Как передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, всего за одну ночь было уничтожено несколько домов и выпущено около 400 мин. В селе Тертер, которое находится на линии фронта рядом с Нагорным Карабахом, по состоянию на 1 октября было убито 16 мирных жителей, 55 человек были ранены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По свидетельствам местных жителей, по домам били из 120-мм артиллерии.
На улицах Тертера пусто, только слышны глухие взрывы. Большинство людей удалось вывезти. "Местные говорят, что 400 мин они насчитали за одну ночь", – сообщила корреспондент.
Жители Тертера заверили, что готовы в мире жить с жителями Нагорного Карабаха, "как раньше".
Подробнее о том, что происходит на линии фронта, и что говорят местные жители о войне, смотрите в эксклюзивном видеорепортаже с места событий.
OBOZREVATEL следит за развитием событий в шестой день противостояния:
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Министерство обороны Армении сообщило о четырех сбитых подразделениями противовоздушной обороны азербайджанских разведывательных беспилотников. Об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. "Согласно данным геолокации ПВО, по состоянию на 00:15 ВС Армении поразили четыре БПЛА: один – в Котайкской области, еще три – в Гегаркуник. Все сбитые беспилотники были разведывательными", – говорится в сообщении.