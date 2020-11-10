Обострение в Карабахе. Азербайджан берет стратегический город Шуша и выходит к Степанакерту – столице так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Армяне сами говорили: потеряем Шушу – потеряем Карабах.

Потеряли. Далее.

Именно в этот драматический момент в Армении – над ее территорией – сбивают российский военный вертолет, который, по данным российских СМИ, сопровождал военную колонну, приписанную к базе Кремля на армянской территории. Азербайджанские власти признали, что сбили вертолет случайно, указали на возможную "армянскую провокацию", пояснили, что никогда ранее летательные аппараты РФ в районе боевых действий замечены не были, извинились и пообещали выплатить компенсацию.

Одновременно мы видим заявление 17 армянских партий о недоверии к Пашиняну, провалившему защиту Карабаха. Готовится операция по смещению "цветного" премьера: его символы верности, регулярно производимые в адрес Путина, не принесли Пашиняну результата. "Позор и война", как и было предсказано.

Одновременно мы слышим от главы думской фракции КПРФ заявление о переброске российской военной бригады в Карабах. Карабах, а не Армению – так и написал. Это ведь не описка по Фрейду? Или описка?

Одновременно мы слышим заявление высокопоставленного российского военного в отставке об угрозе гуманитарной катастрофы для Степанакерта в случае штурма.

С учетом сказанного, нельзя исключать, что мы имеем дело с начавшейся кампанией Москвы по "миротворческому" вмешательству в карабахскую историю. Все это выглядит как классическое "Путин, введи войска".

Это может означать, что Путину на днях не удалось толком договориться с Эрдоганом и что теперь он попытается поднять ставки, угрожая военным вмешательством. Впрочем, и вариант, при котором произошедшие события могут оказаться совпадением, не исключается.

Как отреагируют Турция и Азербайджан в случае, если речь идет именно о провокации со стороны России? Будет ли это означать, что Путин решил пойти на вторжение? Или просто запугивает? Или же, если это все-таки случайное событие, решит использовать его для вполне рукотворных планов? Интересный вопрос. Если Путин в очередной раз сохранит молчание, то это будет означать, что он окончательно умыл руки в Карабахе. Кто-то скажет, что он в этом конфликте получит, как минимум, мелкое удовлетворение от близящегося смещения Пашиняна, а также окончательного возвращения Армении в московское стойло – и будет прав, конечно.

Ясно одно: Баку явно не хочет ссориться с Россией. Там не наивны и понимают аппетиты Москвы в отношении азербайджанского суверенитета, однако совершенно не хотят конфликта.

Все это – на фоне переходного периода в США. Если Кремль и задумал что-то, то реализовывать, по его представлениям, надо сейчас, пока есть еще время и пока новый американский президент не задействовал антироссийский арсенал, который может включать в том числе и активизацию спецслужб по линии горячих точек, в которых участвует Москва. Администрация Трампа – чего уж таить – давно и навсегда отвернулась от постсоветского пространства. То есть фактически сдала его Путину.

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