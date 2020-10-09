Армения согласилась продолжить переговоры по Карабаху: заговорили о перемирии

Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он обвинил Азербайджан и Турцию в действиях, направленных "не только против Карабаха, но и против Армении".

Отмечается, что 9 октября для консультаций по Карабаху прилетят главы МИД Армении и Азербайджана.

На встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве будет обсуждаться только вопрос прекращения огня, пишет ТАСС со ссылкой на заявление армянских дипломатов.

По информации AFP, стороны конфликта могут заключить перемирие 9 октября вечером или 10 октября утром.

В Кремле заявили, что переговоры по Карабаху с участием глав МИД начнутся в Москве в 15:00 9 октября.

Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

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