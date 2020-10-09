Армения согласилась продолжить переговоры по Карабаху: заговорили о перемирии
На пятницу запланированы консультации о перемирии в Карабахе
На переговорах будет обсуждаться только один вопрос
Названо время начала встречи
Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он обвинил Азербайджан и Турцию в действиях, направленных "не только против Карабаха, но и против Армении".
Отмечается, что 9 октября для консультаций по Карабаху прилетят главы МИД Армении и Азербайджана.
На встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве будет обсуждаться только вопрос прекращения огня, пишет ТАСС со ссылкой на заявление армянских дипломатов.
По информации AFP, стороны конфликта могут заключить перемирие 9 октября вечером или 10 октября утром.
В Кремле заявили, что переговоры по Карабаху с участием глав МИД начнутся в Москве в 15:00 9 октября.
Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджану прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
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