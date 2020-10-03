Армения заявила о тысячах убитых в боях за Карабах: как прошел седьмой день противостояний

В субботу, 3 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе прошли ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили о занятии трех опорных пунктов на территории Карабаха.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в седьмой день противостояния:

Единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил гибель одного и ранение четырех человек в пятницу при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Минобороны Азербайджана сообщило, что войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. "В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян добавил, что на северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. "Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери", – утверждает он.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана в субботу ввели в бой новые силы в Нагорном Карабахе.

Над Нагорным Карабахом сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. В Баку заявили, что это неправда.

"Президент республики Нагорный Карабах" Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт вместе со спецназом. "Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!" – написал он в Facebook.

Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян озвучил информацию о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана.

Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя.

МИД Франции рекомендовал гражданам республики ограничить поездки в Армению за исключением неотложных причин.

Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что данные о переброске сирийских исламистов через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными.

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, призвав к восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе и мирным переговорам.

В свою очередь, Алиев заявил Макрону, что в результате боев в Карабахе погибли 19, ранены свыше 60 мирных жителей Азербайджана.

Алиев добавил, что обладает разведданными о привлечении боевиков с Ближнего Востока для участия в боях в Карабахе на стороне ВС Армении.

Конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас, Баку не может ждать еще 30 лет, отметил Алиев.

Также Макрон поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны подчеркнули недопустимость вовлечения иностранных наемников в боевые действия.

Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения с Арменией, ситуация остается напряженной.

Взрывы артиллерийских снарядов слышны в Степанакерте.

Появились фото и видео последствий ракетного обстрела жилых домов в Степанакерте.

Власти Пакистана опровергли сообщение о том, что пакистанские солдаты воюют в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников, но не пострадала.

Евросоюз предоставит гуманитарную помощь мирным жителям Армении и Азербайджана, пострадавшим из-за боевых действий.

Армения готова начать переговоры по прекращению огня при посредничестве ОБСЕ, заявили в МИД страны.

Минобороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника. Говорится об уничтожении более 200 танков и другой бронетехники.

Президент Азербайджана Алиев заявил о бессмысленности встреч с премьером Армении Пашиняном и потребовал вернуть Карабах.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в результате обстрелов из артиллерии и ракетных установок со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан, 63 ранены.

В "Минобороны республики Нагорный Карабах" заявили, что число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта, достигло 202 человек.

Министерство обороны Азербайджана показало новые кадры ударов по Вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации и заявил, что боевыми действиями против Карабаха "руководят высокопоставленные военные Турции, которые находятся в Азербайджане". По словам Пашиняна, так называемый Нагорный Карабах якобы противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны".

Минобороны Армении заявило, что ПВО так называемого Карабаха якобы сбили еще один азербайджанский вертолет.

"Глава" МИД непризнанной НКР заявил, что "ведомство" пока не получало от Азербайджана предложений о перемирии.