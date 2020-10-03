Армения заявила о тысячах убитых в боях за Карабах: как прошел седьмой день противостояний

Мирослав Семенюк Мир 09:05, 3.10.2020 Обновлено: 00:17, 4.10.2020

В субботу, 3 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе прошли ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили о занятии трех опорных пунктов на территории Карабаха.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в седьмой день противостояния:

  • Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана в субботу ввели в бой новые силы в Нагорном Карабахе.

  • Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян добавил, что на северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. "Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери", – утверждает он.

  • Минобороны Азербайджана сообщило, что войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. "В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника", – говорится в сообщении.

  • Единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил гибель одного и ранение четырех человек в пятницу при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Над Нагорным Карабахом сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. В Баку заявили, что это неправда.

  • "Президент республики Нагорный Карабах" Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт вместе со спецназом. "Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!" – написал он в Facebook.

  • Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян озвучил информацию о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана.

  • Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя.

  • МИД Франции рекомендовал гражданам республики ограничить поездки в Армению за исключением неотложных причин.

  • Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что данные о переброске сирийских исламистов через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными.

  • И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".

  • Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, призвав к восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе и мирным переговорам.

  • В свою очередь, Алиев заявил Макрону, что в результате боев в Карабахе погибли 19, ранены свыше 60 мирных жителей Азербайджана.

  • Алиев добавил, что обладает разведданными о привлечении боевиков с Ближнего Востока для участия в боях в Карабахе на стороне ВС Армении.

  • Конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас, Баку не может ждать еще 30 лет, отметил Алиев.

  • Также Макрон поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны подчеркнули недопустимость вовлечения иностранных наемников в боевые действия.

  • Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения с Арменией, ситуация остается напряженной.

  • Взрывы артиллерийских снарядов слышны в Степанакерте.

  • Появились фото и видео последствий ракетного обстрела жилых домов в Степанакерте.

  • Власти Пакистана опровергли сообщение о том, что пакистанские солдаты воюют в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

  • Певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников, но не пострадала.

  • Евросоюз предоставит гуманитарную помощь мирным жителям Армении и Азербайджана, пострадавшим из-за боевых действий.

  • Армения готова начать переговоры по прекращению огня при посредничестве ОБСЕ, заявили в МИД страны.

  • Минобороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника. Говорится об уничтожении более 200 танков и другой бронетехники.

  • Президент Азербайджана Алиев заявил о бессмысленности встреч с премьером Армении Пашиняном и потребовал вернуть Карабах.

  • Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в результате обстрелов из артиллерии и ракетных установок со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан, 63 ранены.

  • В "Минобороны республики Нагорный Карабах" заявили, что число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта, достигло 202 человек.

  • Министерство обороны Азербайджана показало новые кадры ударов по Вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе.

  • Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации и заявил, что боевыми действиями против Карабаха "руководят высокопоставленные военные Турции, которые находятся в Азербайджане". По словам Пашиняна, так называемый Нагорный Карабах якобы противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны".

  • Минобороны Армении заявило, что ПВО так называемого Карабаха якобы сбили еще один азербайджанский вертолет.

  • "Глава" МИД непризнанной НКР заявил, что "ведомство" пока не получало от Азербайджана предложений о перемирии.

  • Издание LifeShot сообщило, что за час в Степанакерте прогремело больше десяти взрывов. Чтобы ВС Азербайджана было труднее ориентироваться на местности, жители города полностью выключили свет.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность введения в Нагорный Карабах российских миротворцев.

    "Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", – сказал глава правительства.

  • Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp отменили рейсы в столицу Армении Ереван 5 октября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила контроль над семью населенными пунктами в так называемом Нагорном Карабахе, которые до сих пор находились под оккупацией Армении. Азербайджанские войска продвинулись в трех районах.

  • Алиев также заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан. Оно было освобождено азербайджанской армиейи 3 октября. Он также поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова со взятием Мадагиза.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками.

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