Армения сбила три самолета Азербайджана над Нагорным Карабахом: детали седьмого дня противостояний

В субботу, 3 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили о занятии трех опорных пунктов на территории Карабаха.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в седьмой день противостояния:

Единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил гибель одного и ранение четырех человек в пятницу при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Минобороны Азербайджана сообщило, что войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. "В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян добавил, что на северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. "Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери", – утверждает он.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана в субботу ввели в бой новые силы в Нагорном Карабахе.

Над Нагорным Карабахом сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

"Президент республики Нагорный Карабах" Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт вместе со спецназом. "Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!" – написал он в Facebook.

Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян озвучил информацию о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана.

Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя.

МИД Франции рекомендовал гражданам республики ограничить поездки в Армению за исключением неотложных причин.

Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что данные о переброске сирийских исламистов через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными.