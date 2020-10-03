Армения сбила три самолета Азербайджана над Нагорным Карабахом: детали седьмого дня противостояний

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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  • На северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе происходят ожесточенные бои

  • В ходе боевых действий уничтожено значительное количество живой силы и техники с обеих сторон

  • Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию, чтобы вынести останки погибших с поля боя

В Карабахе продолжается военное противостояние между Азербайджаном и Арменией

В субботу, 3 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили о занятии трех опорных пунктов на территории Карабаха.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в седьмой день противостояния:

  • Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана в субботу ввели в бой новые силы в Нагорном Карабахе.

  • Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян добавил, что на северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. "Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери", – утверждает он.

  • Минобороны Азербайджана сообщило, что войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. "В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника", – говорится в сообщении.

  • Единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил гибель одного и ранение четырех человек в пятницу при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Над Нагорным Карабахом сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

  • "Президент республики Нагорный Карабах" Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт вместе со спецназом. "Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!" – написал он в Facebook.

  • Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян озвучил информацию о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана.

  • Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя.

  • МИД Франции рекомендовал гражданам республики ограничить поездки в Армению за исключением неотложных причин.

  • Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что данные о переброске сирийских исламистов через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными.

  • И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками.

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